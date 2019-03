“Er is veel misgelopen, maar we hebben alles weer op de rails” Op bezoek bij het gecontesteerde woonzorgcentrum Prinsenhof Birger Vandael

23 maart 2019

19u36 0 Beringen Het Agentschop Zorg en Gezondheid plaatste woonzorgcentra Prinsenhof uit Koersel recent onder verhoogd toezicht na een aantal klachten. Onze krant bracht een bezoek aan het rusthuis, waar men niet bij de pakken bleef zitten. “We geven toe dat er hier dingen verkeerd gelopen zijn en werken met een lijst waarop in puntjes beschreven staat wat allemaal beter moet en zal verlopen”, vertellen directrice Elke Pauly en bestuurder Peter Gieraerts.

Wim De Craene bezingt het ‘Prinsenhof’ in zijn klassieker ‘Rozanne’ nog zo mooi, maar het echte Prinsenhof was er geen met schoon geveegd trottoir. Daarom stond het rusthuis ook op de beruchte zwarte lijst van de zorginspectie, samen met veertien andere woonzorgcentra. “In het voorjaar van 2018 zijn we pas écht geopend. Er was een voltallig team voor de verzorging en verpleging van de klanten, maar het gebouw was eigenlijk nog niet af en organisatorisch liep er veel verkeerd” stelt Gieraerts. “De klachten hadden vooral betrekking op hygiëne. Dat we op de lijst stonden, was voor ons dus geen verrassing.”

Tranen bij medewerkers

Wat men wel betreurt bij het Prinsenhof, is de timing van de bekendmaking van de lijst. “Al in de zomer ging bij ons de alarmbel af. We zijn sindsdien bezig aan de weg naar boven en voerden drastische maatregelen door. Net voor de top van de berg moeten we dus opnieuw beneden beginnen. Er waren zelfs medewerkers die de tranen niet konden bedwingen”, zegt Gieraerts.

Sinds de aanstelling van directrice Elke Pauly, de aanduiding van afdelingshoofden, een chef-kok die werkt met speciale diëten, afdelingen opgedeeld in thema’s en kleuren en een ervaren hygiënisch verantwoordelijke, is het Prinsenhof weer de naam waardig. “We hebben een hele lijst samengesteld met daarop tientallen puntjes. Zoals je ziet, kleurt het meeste al groen. Die onderdelen zijn afgerond. De oranje en rode puntjes zijn we nu aan het behandelen. Onder meer de renovatie van de plafonds en de veiligheid staan op de kalender”, vertelt Pauly. “Woensdag moeten we opnieuw naar de Vlaamse Gemeenschap en we zullen aandringen dat er zo snel mogelijk een nieuwe inspectie langskomt zodat we onze verbeteringen kunnen tonen.”

Communicatie

De interne communicatie werd inmiddels bijgesteld, ook naar communicatie met de bewoners en hun familie toe zijn er flinke stappen voorwaarts gezet. “Er is een Familieraad met zo’n 25 leden. Zij komen om de paar weken samen met het bestuur om hun bekommernissen te uiten. Dankzij hen is onder meer het onderhoud en de keuken zichtbaar verbeterd. Zij vroegen ook voor hun vast aanspreekpunt in de weekends en daarom hebben we een gsm met vast nummer in het leven geroepen waarop ze altijd terecht kunnen. Helaas zijn het niet de mensen die we elke week zien die de klachten uiten. Dat zijn meestal mensen die hier amper komen. Daarom roep ik op: kom praten, zo weten we wat er scheelt en kunnen we dat oplossen”, klinkt het in koor bij Pauly en Gieraerts.

Inmiddels zijn er minder gezondheidsproblemen in Prinsenhof, is het woonzorgcentrum geheel volzet, is er veel meer animatie en zien we overal lachende gezichten. “Echt waar, we krijgen het hier weer helemaal op de rails. Jammer dat we eerst deze tegenslag hebben moeten verwerken.”