‘Engie Parkies’ komt naar Beringen BVDH

27 maart 2019

14u47 0 Beringen Naast Maasmechelen en Genk kan je dit jaar ook in Beringen genieten van het gratis familiefestival ‘Engie Parkies’.

‘Engie Parkies’ was vorig jaar goed voor 250.000 bezoekers en is toe aan haar 29ste editie. In totaal doet het gedurende zeven weken vijftien Vlaamse toplocaties aan, goed voor 108 concerten. “We brengen de mensen tijdens de zomermaanden samen om met familie, buren, vrienden en kennissen op de mooiste groene plekken in hun leefomgeving te genieten van een bijzondere avond”, vat organisator Steve Verhaeren samen. Daarbij is extra aandacht voor maximale afvalbeperking.

Tijdens de openingsweek komen ‘De Parkies’ op donderdag 4 juli voor de eerste keer naar het Park van Beverlo in Beringen. Aansluitend volgen er nog 6 concerten op de locatie. Schepen van evenementen Werner Janssen (N-VA) spreekt van het begin van een nieuwe traditie: “Ook in de zomermaanden pakken we uit met een divers en gevarieerd ‘belevingsaanbod’ en in dat kader zijn ‘De Parkies’ een perfecte aanvulling en verbreding.”