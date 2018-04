"De volgende stap? Een toren bouwen in Dubai!" Er zit nog rek op de ambitie van pionier in het bungeejumpen TOON ROYACKERS

02u25 0 Beringen Op z'n zestiende stopte ondernemer Stefan Kerkhofs met school. Prima, vonden zijn ouders - zo kon hij meehelpen in hun bouw- en hijskranenbedrijf. Maar dat 'meehelpen' gaf hij al snel een totaal andere invulling. Want waarom zou je die hoge kranen niet gewoon gebruiken voor een potje elastiekspringen?! Benji Fun was geboren, en is vandaag wereldwijd het grootste bedrijf in 'extreme attracties'.

Het begon allemaal in de jaren tachtig in Zonhoven, bij het hijskranenbedrijf aan de Hortweideweg. De locaties in Zonhoven en Meeuwen-Gruitrode werden echter te klein, en tegenwoordig betrekt de Fun Group één site in Beringen. "Met een beetje pijn in het hart, en met heimwee", geeft Stefan toe. "Maar hier trekken we een modern gebouw op waar het efficiënt werken is."





Je had natuurlijk ook gewoon kunnen verkopen en wat gaan genieten van de opbrengst?

"Ja, maar eigenlijk geniet ik nu ook, hoor. Ik heb in mijn carrière geen moment het gevoel gehad dat ik moest gaan 'werken'. Wat ik doe, is echt fun. Stel je voor: ik mag attracties bedenken en uitwerken. Wij leveren het grootste en spannendste amusement. Hoe leuk kan je job eigenlijk zijn? Al moet ik ook wel bekennen dat ik het zwarte gat vrees. Ik heb dat bij mijn vader gezien. Op het ene moment hol je nog van hot naar her, en dan hebben ze je plots niet meer nodig. Dat wil ik niet. Door onze verhuis en onze wilde plannen heb ik - minstens - voor de komende vijftien jaar weer een uitdaging. Fantastisch, toch?"





Is het echt begonnen met één elastiek en een hijskraan van je ouders?

"Precies. Studeren deed ik niet graag. Ik bakte er ook niet zoveel van. Mijn ouders vonden het prima dat ik hen zou helpen. In vijf jaar tijd heb ik er trouwens voor gezorgd dat die twee hijskranen van mijn ouders er twintig moesten worden. De vraag steeg. Handen uit de mouwen steken en afspraken maken: dat lag me wel. En dan kwam plots die vraag van de organisatoren van een braderie in Heusden. Of ze niet één van onze hijskranen konden huren voor elastiekspringen? Dat ging helaas niet door omdat onze kranen net niet hoog genoeg waren. Maar ik ben uit nieuwsgierigheid wel gaan kijken en daar heb ik dus ook mijn eerste sprong gewaagd."





Meteen een geweldige kick?

"Totaal niet. Toen ik daar stond en naar beneden keek, zei ik dat ze hun geld mochten houden. No way dat ik naar beneden zou duiken. Ik had net 2.000 frank (50 euro, red.) betaald, maar ik durfde echt niet. Maar ze hebben even op mij ingepraat en die twee minuten hebben echt mijn hele leven veranderd. Had ik het toen niet gedurfd, dan had ik nu waarschijnlijk nog tussen de betonmolens en hijskranen gezeten. Maar ik sprong, en de kick was gigantisch. Dit wou ik vaker doen. En dus zit ik nu tussen de extreme attracties, de sjeiks, tv-programma's, tenten en springkastelen."





Je bent na afloop meteen op zoek gegaan naar zo'n elastiek?

"Ja, maar eenvoudig was dat niet. Vandaag heb je het internet, toen was het nog echt zoeken. Na een week heb ik dan toch een Frans bedrijf gevonden dat mij een geschikte elastiek kon leveren. Ik stelde de kraan op, en die zomer kwamen mensen voor 2.000 frank per keer springen. De zaken gingen goed, bedrijven bleven maar boeken. Alleen moesten we telkens iets straffers verzinnen. Als je het ene jaar een benjisprong doet op het bedrijfsfeest, dan moet je dat een jaar later natuurlijk overtreffen. Zo zijn we auto's aan elastieken gaan binden. Het werd alsmaar groter en gekker."





Waar gaat dat eindigen, Stefan?

"(lacht) Ik kan misschien al een tipje van de sluier oplichten: we zijn aan het onderhandelen om een toren te bouwen in Dubai. Die zou dan net naast de Burj Khalifa komen - de hoogste toren ter wereld. Het wordt eigenlijk een pyloon, met daaraan verschillende tafels en stoelen die we omhoog kunnen hijsen. Diner-in-the-sky dus, maar dan permanent en nog grootschaliger. De onderhandelingen lopen nog, we hopen binnenkort groen licht te krijgen. Tegen de wereldtentoonstelling van 2020 zou de toren klaar moeten zijn."





Wow! En hoe zit het met dat glazen restaurant dat je ooit wilde bouwen tussen de schachtbokken in Houthalen?

"Dat blijkt een moeilijke zaak te zijn. Heel veel instanties moeten instemmen. Tja, we hebben ook altijd zotte voorstellen en plannen. Dat lukt in België soms wat moeilijker dan aan de andere kant van de wereld. Voor veel van onze attracties hebben we hier zelfs mee wetten moeten schrijven. Het was steeds pionierswerk."





Toch nog dit: is Stefan Kerkhofs meer timide geworden? In 2000 deed je nog mee aan programma's zoals 'Ja, ik wil een miljonair', waarbij je gekoppeld werd?

"Ik heb nog altijd evenveel enthousiasme, hoor. En dat programma was het eerste in zijn soort op de Nederlandse televisie. Vandaag trouwen ze elk jaar blind. Maar toen was het nog allemaal nieuw en plots was ik bekend in Nederland - ik had zelfs bodyguards nodig. De pers zat me overal op de hielen. Ach, het was een bijzondere levenservaring. Ik ben uiteindelijk niet getrouwd, maar wat als ik alles opnieuw mocht doen? Ik zou het exact op dezelfde manier doen. En ik wil er nog lang mee doorgaan."