Zuid Afrika herleeft in Zandvliet -wijn Alfons Schryvers

26 november 2018

15u47 0

In de Antwerpse polderdorpen, en ver daarbuiten, kan je tegenwoordig Zandvliet in het rood en het wit op tafel zetten. De Berendrechtse wijnhandelaar Halewijn De Lie, gespecialiseerd in Zuid Afrikaanse wijnen, ontdekte tijdens een reis in Zuid-Afrika toevallig het wijndomein Zandvliet. “Ik stond eigenlijk verstomd maar ben ook zeer trots opmijn ontdekking” zegt hij. “De oorspronkelijke oprichters van het landgoed waren afkomstig uit het Antwerpse polderdorp. Na een geslaagde smaaktest heb ik onmiddellijk gesprekken gevoerd waardoor in nu de exclusieve invoerder van hun Zandvlietwijnen ben geworden. De kwaliteitswijn is genoemd naar ons polderdorp. Het landgoed ligt op zo’n 130 km van Kaapstad, in de Breede Riviervallei. Het domein, ongeveer 3.000 ha groot, is eigendom van de familie De Wet. Zij zouden tot eind 1600 in Zandvliet gewoond hebben. Een eerste boerderij van de familie, aan de Oostkust bij Hermanus, kreeg de naam Zandvliet en die werd doorgetrokken in de latere wijnproductie. Bovendien smaakt de Zandvliet uitstekend.” Halewijn De Lie heeft een Zuid-Afrikaanse wijnhandel aan de Schouwvegerstraat in Berendrecht. Info pover de Zandvlietwijn via www.halewijn.be.