Zoutestraat afgesloten Redactie

08 november 2018

12u34 3

Vanaf 12 november tot 21 december worden in de Zoutestraat, te Zandvliet,nieuwe voetpaden en een verhoogd kruispunt aangelegd. De straat krijgt een verhoogd kruispunt ter hoogte van de Derdeweg en een nieuw voetpad, tussen de Windmolenweg en de Derdeweg, aan de even zijde. Tijdens de werken is de straat, ter hoogte van de Derdeweg, afgesloten voor alle verkeer. Het containerpark blijft bereikbaar via een tijdelijke weg langs de groenstrook en het fietspad op het kruispunt van de Derdeweg en de Zoutestraat. De aanleg van deze tijdelijke weg duurt drie dagen, van maandag 12 tot en met woensdag 14 november. Tijdens de aanleg van deze weg is het containerpark gesloten. De bussen van De Lijn volgen een omleiding.