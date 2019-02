Zadeldeken voor keizer Rob De Vree Alfons Schryvers

01 februari 2019

Aangevoerd door keizer Rob De Vree zijn in Berendrecht verschillende leden van de Jonge Ruiters van de gansrijdersmaatschappij “Vermaak Na Arbeid” ontvangen op het districtshuis. Daar werd keizer Rob De Vree gehuldigd en kreeg hij een zadeldeken aangeboden door het districtsbestuur. Op dat zadeldeken staat het wapenschild van het district en de melding “Keizer 2018 Jonge Ruiters Vermaak Na Arbeid” geborduurd. Schepen Rudi Sempels (N-VA) verwelkomde de gansrijders. “Beste Rob, ook in deze nieuwe legislatuur wenst het districtsbestuur de traditie verder te zetten om alle keizers uit onze dorpen in de bloemetjes te zetten. In 2016 mocht je al een eerste keer proeven van de smaak van de overwinning, toen je jezelf tot koning van de jonge ruiters mocht kronen. Je had meteen je ticket voor het keizerschap op zak. Derde keer goeie keer moet je gedacht hebben op het Solft in Berendrecht. Het gansrijden is in de polder het evenement van het jaar en staat symbool samenhorigheid en verbroedering. Als er nu één lijn is die ons allen verbindt, is dat het gansrijden”. Na de ontvangst in de raadzaal werd door het districtsbestuur nog een receptie aangeboden.