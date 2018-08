Yentel De Meulenaere pakt kroon bij vrouwengans 21 augustus 2018

Bij de Ware Gans Lillo wordt, zowel bij de kinderen als bij de vrouwelijke leden, de gans gereden. In tegenstelling tot de 'echte' gansrijders die vanop een stoere Brabander de ganzenkop proberen te bemachtigen, ruilen zowel de vrouwen als de jongeren het paard in voor een versierde fiets. Bij de kindergans waren er een twintigtal deelnemers die verzamelden op het Kazerneplein. De jongste was iets meer dan 1 jaar oud en de oudste 14. De winnaar mocht kiezen naar welk pretpark hij, samen met de andere deelnemers, een dagje wil doorbrengen. Bij de vrouwengans waren er 10 deelneemsters. Het waren bijna allemaal familieleden van voorzitter Hugo Van Meir. Voor aanvang poseerde die, samen met zijn vrouwelijke leden, voor een groepsfoto. De strijd duurde niet al te lang. Toen de premie was opgelopen tot 730 euro werd de nek dunner. De kop werd uiteindelijk afgerukt door Yentel De Meulenaere die nonkel moet zeggen tegen voorzitter Hugo van Meir.





(FSE)