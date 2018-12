Winnaars van de actie “Naar de winkel in uw buurt” Alfons Schryvers

20 december 2018

In het Berendrechtse districtshuis had de prijsuitreiking plaats van de actie “Naar de winkel in uw buurt!”. Schepen Natalie Aertssen ontving de twintig mensen die getrokken werden uit de ingeleverde kaarten. Om in aanmerking te komen moesten de deelnemers een stempel ophalen bij de plaatselijke handelaars en een volle spaarkaart indienen. Roger Dingemans won een fiets geschonken door het districtsbestuur. Alle deelnemers kregen een dubbele fietstas met onder meer een drinkbus. Tien van hen kregen ook een stappenteller. Schepen Aertssen benadrukte dat de belangstelling voor deze tweede uitgave merkelijk was gestegen. Vroeger nam het district deel aan de actie “Met belgerinkel naar de winkel”georganiseerd door Unizo, de Bond Beter Leefmilieu en de Gezinsbond. Toen deze actie, twee jaar geleden, werd stopgezet, besloot het district om zelf een actie te organiseren. Er namen 29 handelaars aan deel, van wie 12 uit Zandvliet en 17 in Berendrecht. In totaal werden 2.112 volle spaarkaarten ingezameld.