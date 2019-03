Winnaars Ronde van Vlaanderen Alfons Schryvers

07 maart 2019

Van 23 maart tot 12 april loopt in het districtshuis van Berendrecht de tentoonstelling “Belgische winnaars van de Ronde van Vlaanderen”. Het is een unieke fotoreeks van Anneke Kestelijn die vrij te bezichtigen is tijdens de openingsuren van het districtshuis aan de Antwerpsebaan 140. In de bijhorende lezing, op donderdag 28 maart om 20 uur, neemt de fotografe de bezoekers ook mee naar de verhalen over de mens achter het portret. Na heel veel opzoekingwerk lukte het Anneke Kestelijn om alle 19 Belgische Ronde-winnaars voor haar lens te krijgen, inclusief Andrei Tchmil, die de Belgische en Moldavische nationaliteit heeft. Rik Van Looy, de 5e Ronde-winnaar, die ze contacteerde, heeft speciaal voor haar een uitzondering gemaakt. Hij komt immers zelden nog in contact met pers. De andere renners die op de foto staan zijn Roger Decock, Walter Godefroot, Edward Sels, Eddy Merckx, Eric Leman, Walter en Eddy Planckaert, Roger De Vlaeminck, Michel Pollentier, René Martens, Eric Vanderaerden, Edwig Van Hooydonck, Johan Museeuw, Andrei Tchmil, Peter Van Petegem, Tom Boonen, Nick Nuyens en ten slotte Stijn Devolder. Alle wielrenners staan op de foto niet in wielerkledij maar gewoon casual.