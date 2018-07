Winnaars open tuin- en vijverwedstrijd krijgen Boeddhabeeld 17 juli 2018

Tijdens het open tuin- en vijverweekend in Berendrecht en Zandvliet waren 14 particuliere tuinen te bezichtigen. Naar schatting kregen de deelnemers tussen de 600 en 800 bezoekers over de vloer. Daarnaast waren er nog heel wat nevenactiviteiten in de tuinen voorzien. Dit jaar organiseerde de werkgroep een woordenzoektocht. De winnaars, die elk een Boeddhabeeld ontvingen, waren Françoise Meulemans uit Berendrecht, Leo Baeten uit Reet en Bianca Van Roosbroeck uit Borgerhout





(FSE)