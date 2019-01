Windturbine op terrein van BASF verdwijnt Alfons Schryvers

11 januari 2019

13u03 1

Tussen midden januari en midden februari ontmantelt ENGIE Electrabel 1 van de 4 windturbines op de terreinen van BASF in Zandvliet. BASF breidt in de toekomst haar tankpark uit. Daarom moet één windturbine ter hoogte van de Zuidhavendijk in Zandvliet wijken. De afstand tussen het toekomstige tankpark en de windturbine is anders te klein. In totaal staan er vier windmolens. De turbine die het dichtst langs de kern van Zandvliet ligt, zal verdwijnen. De werken gebeuren in verschillende fases. Eerst wordt de turbine zelf ontmanteld. Nadien wordt de mast afgebroken. De werken starten eind januari en zullen in maart klaar zijn. Bewoners die vragen hebben, kunnen terecht op de burenlijn van BASF.