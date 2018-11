Werken in Tijsmanstunnel Redactie

13 november 2018

11u45 0

Vanaf vrijdag 16 november gebeuren er betonherstellingen aan het wegdek van de Frans Tijsmanstunnel. De werken starten op vrijdagavond en duren tot en met maandagochtend 26 november. Tijdens de weekends is de tunnelkoker richting Beveren afgesloten en wordt alle verkeer door de tunnelkoker richting Stabroek geleid. Tijdens de week van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november is in de koker richting Beveren één rijstrook beschikbaar. Het verkeer richting Stabroek blijft in de eigen koker. Tijdens de werken is de oprit richting Beveren afgesloten met een omleiding naar de oprit van het complex Stabroek. Het op- en afrittencomplex Lillo blijft open. Slecht weer, regen of vorst, kan de planning nog beïnvloeden.