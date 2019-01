Vroeger hotel Scaldis wordt hersteld Alfons Schryvers

11 januari 2019

14u08 1

Enkele weken geleden werden plots veiligheidsmaatregelen genomen rond het vroegere hotel Scaldis, op de hoek van de Tolhuisstraat en de Stroomstraat, in Lillo. Op het eerste gezicht was het gebouw aan het verzakken. Dat werd vastgesteld aan de hand van scheuren en loskomende stenen in de buitengevel. Na een grondig onderzoek van specialisten van de dienst Wegenis van de Stad Antwerpen is alle gevaar geweken. Nu zijn de herstellingswerken begonnen om de stabiliteit te verbeteren en te verhinderen dat er in de toekomst nog bakstenen uit de buitengevel loskomen. Het vroegere hotel werd enkele jaren geleden omgebouwd tot logementshuis, vooral gebruikt door werknemers in de nabijgelegen havenbedrijven. Alle bewoners kunnen blijven wonen.