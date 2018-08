Vrijwilligers gezocht 09 augustus 2018

Het Poldermuseum, aan de Tolhuisstraat in Lillo, wordt in stand gehouden door een ploeg vrijwillige medewerkers. Op dit ogenblik gebeurt dit onder leiding van conservator François Schouwaerts. Een probleem de laatste jaren is een tekort aan mankracht en ook dameshanden ontbreken. Wie zich geroepen voelt om zich nuttig te maken om het Polders erfgoed mee te helpen bewaren is meer dan welkom. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met conservator François Schouwaerts: 03/646.39.55 of fschouwaerts@skynet.be (FSE)