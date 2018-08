Vrachtwagen knalt op betonnen blok 14 augustus 2018

Een vrachtwagen is gisterenmiddag op een betonnen jersey terecht gekomen in het havengebied van Antwerpen. Door een uitwijkmanoeuvre ging de trucker van de Noorderlaan ter hoogte van de Blauwhoefstraat in Lillo. Het gevaarte kwam door de klap bovenop een betonnen veiligheidsjersey terecht naast de weg. De bestuurder raakte niet gewond maar zijn truck moest wel getakeld worden. Daar kwam heel wat verkeershinder bij kijken. (BSB)