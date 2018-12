Vlaams Belang-verkozene helpt N-VA en CD&V aan meerderheid in Antwerps district Alfons Schryvers HA

31 december 2018

07u30

An Van Uffelen, verkozen op de Vlaams Belang-lijst in het Antwerpse district BeZaLi (Berendrecht-Zandvliet-Lillo), helpt als onafhankelijke de coalitie van N-VA en CD&V aan een meerderheid. Aan Gazet Van Antwerpen liet ze gisteren weten dat Vlaams Belang voor haar dé partij blijft, maar die woorden trok ze later onder druk formeel terug.

“Ik krijg geen schepenmandaat, maar zal wel aanwezig zijn bij de besprekingen van het districtscollege”, zegt Van Uffelen. Ze was op 14 oktober een van de vier Vlaams Belang-verkozenen in BeZaLi.

Gisterennamiddag klonk het nog dat het VB voor haar dé partij blijft. “Maar door mee in dit bestuur te stappen denk ik meer te kunnen verwezenlijken voor de polder. Met dit bestuur kunnen we meer nadruk leggen op het Vlaamse karakter en op het poldergevoel.”



Nadat er bij N-VA en CD&V ophef was ontstaan, stuurde Van Uffelen een mail naar de GVA-redactie. “Ik ontken formeel dat ik dit zo gezegd heb. VB is voor mij niet dé partij. Anders was ik er wel blijven zitten.”

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter is alvast in de wolken met de ontwikkelingen. N-VA Antwerpen onderzoekt de zaak en het nationaal bestuur van CD&V is gealarmeerd. Geen van beide partijen wilde vanochtend echter bijkomende commentaar kwijt.

De kaarten in het polderdistrict lagen heel moeilijk. Van de 15 te verdelen zetels behaalde de N-VA er 6, de nieuwe beweging PRO2040, met vooral uittredende sp.a-mandatarissen, veroverde 4 zetels, het Vlaams Belang eveneens 4 zetels en de CD&V behaalde 1 zetel.

Om een meerderheid te behalen moet de nieuwe bestuursploeg over minimum 8 zetels beschikken. Na verkennende gesprekken met alle betrokken partijen was het de intentie van N-VA, als grootste partij, om verder te praten met PRO2040 en CD&V.

Maar een tripartiete met PRO2040 zat er uiteindelijk niet.

“De oplossing kwam er via raadslid An Van Uffelen, die om persoonlijke redenen met haar partij (VB) brak en zich zonder bijkomende voorwaarden achter het project van N-VA en CD&V kon scharen”, zeggen N-VA-voorzitter Rudi Sempels en zijn collega van CD&V, Marcel Paardekam.

An Van Uffelen brak om persoonlijke redenen met haar partij (VB) en kon zich zonder bijkomende voorwaarden achter het project van N-VA en CD&V scharen Rudi Sempels (N-VA) en Marcel Paardekam (CD&V)

De nieuwe bestuursploeg zal geleid worden door Sempels, Carl Geeraerts, en Pascale De Langhe namens N-VA Polder en Sandra Suykerbuyk namens CD&V. De voordrachtsakte voor de districtsschepenen is ondertussen ondertekend. Welke bevoegdheden de respectieve districtsschepenen zullen opnemen, wordt later beslist.