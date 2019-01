Vlaams Belang stemt mee met meerderheid op eerste districtstraad Alfons Schryvers

29 januari 2019

12u13 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Tijdens de districtsraad Berendrecht, Zandvliet en Lillo stemde het Vlaams Belang mee met de krappe meerderheid van N-VA en CD&V. Die meerderheid kwam tot stand nadat raadslid An Van Uffelen vorig jaar het Vlaams Belang inruilde voor een zetel als onafhankelijke. Steve van Broeckhoven, fractieleider van het Vlaams Belang, zei dat zijn fractie voortaan telkens zal meestemmen wanneer dit nodig is. Eén uitzondering: bij de voorlegging van de begroting. Dan zal het Vlaams Belang zich onthouden.

Oppositiepartij Pro2040 stelde op de eerste districtsraad voor om een aantal themacommissies op te richten. Dat voorstel werd weggestemd. Het Vlaams Belang stemde gewoon mee met de krappe meerderheid van N-VA (6 zetels), CD&V (1 zetel) en het onafhankelijk raadslid An van Uffelen. Vlaams Belang fractieleider Steven van Broeckhoven verantwoordde zijn tegenstem, en die van zijn fractie, met het argument dat het voorstel te duur uitkwam. Bovendien keek hij al even naar de toekomst. “Wij zullen meestemmen en elk voorstel steunen dat goed is voor de polder. Enkel bij het voorleggen van de begroting zullen we ons onthouden.”

Jeugdhuis 2040

Na de stemming werden nog verscheidene tussenkomsten gehouden. Een ging uit van Bart Goris (Pro2040) over het uitblijven van het bestuursakkoord. Dat kan maar voorgelegd na bespreking in het college zei burgemeester Carl Geeraerts (N-VA). Een tweede voorstel kwam van vroegere schepen Nathalie Aertssen (Pro2040) over maatregelen die dienen getroffen wanneer in Stabroek de werken starten op Laageind. Ten slotte kwam nog de vraag van dezelfde ex-schepen over het stilvallen van de werken aan jeugdhuis 2040 in Zandvliet. “De aannemer is niet failliet maar heeft zich uit het project teruggetrokken”, aldus schepen Sandra Suyckerbuyck (CD&V). Wat het gevolg is voor de openingsdatum van het nieuwe Jeugdhuis is onzeker. Die zal pas bekend zijn wanneer de nieuwe aannemer bekend is.