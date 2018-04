Vlaams Belang mikt op vier zetels met volledig nieuwe ploeg 27 april 2018

02u43 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Het Vlaams Belang Berendrecht-Zandvliet-Lillo trekt naar de kiezer met als lijsttrekker de 35-jarige marktkramer Steve van Broeckhoven. De volledig nieuwe ploeg hoopt vier zetels te behalen.

De lijsttrekker is afkomstig uit Stekene en was daar al politiek actief. Op de lijst staan ook de gepensioneerde Gerda Rousseau (58), Walter Sillis (60) uit Zandvliet, Veronique Clabost (28), een kapster uit Zandvliet en An van Uffelen, zorgverstrekster uit Berendrecht, als lijstduwer. De rest verdeelt de plaatsen die verder nog aangevuld worden tot een volledige lijst.





Veiligheid

Belangrijkste verkiezingsthema is 'veiligheid in de Polder'. De partij wil het politiekantoor weer open en niet van 9 tot 17 uur maar gewoon 24/24 en 7/7. De partij wil niet weten van een lage emissiezone in het district. Het Vlaams Belang ijvert verder voor een beter openbaar vervoer, een eigen zwembad en sluit zich aan bij de eis van het Polders Actiecomité voor het behoud van de Berendrechtse Polder en bij de maatregelen om overstromingen te voorkomen.





Gesloten centrum

De partij staat achter het gesloten centrum voor de opvang van criminele illegalen op de Zandvlietse Hoek dat afgewezen wordt door meer dan 1.000 mensen die een petitie ondertekenden. (FSE)