Vincent Koch pakt opnieuw de kop Alfons Schryvers

03 maart 2019

In Berendrecht waren zondag 28 ruiters van De Nieuwe Gans op de afspraak. Het werd een slopende en spannende strijd die pas om 18.30 werd beslecht. Het net hing al lang op drie mazen en de snijmeester oordeelde dat er niet meer moest gesneden worden. De ene na de andere ruiter poogde het net om de kop weg te trekken maar telkens bleken de resterende mazen nog te sterk. Uiteindelijk was het de beurt aan Vincent Koch. Iedereen schrok dat hij, na een stevige ruk, zowel het net als de kop kon trekken. Vincent was al koning in 2015 en 2017. Dat jaar werd hij ook keizer van de verenigde gansrijders. Na zijn studies aan de hogere landbouwschool werkt Vincent nu al twee jaar op de bio-boerderij in de Berendrechtse Opstalpolder. Samen met Rob De Vree, uit Zandvliet, is Vincent de uitgesproken favoriet voor het keizerschap.

