Vier kittens in plastic zak uit vuilbak gered 02 augustus 2018

Een buschauffeur van vervoersmaatschappij De Lijn verwittigde dinsdagavond de politie omdat hij werd aangesproken door een burger. Die zou in een vuilbak aan de bushalte in de Kapelstraat in Hoboken vier kittens aangetroffen hebben in een plastic zak. De politie bracht de kittens naar een dierenarts. Vermoedelijk waren de diertjes pas recent achtergelaten, ze verkeerden nog in goede gezondheid. Ze konden terecht bij een poezenmoeder in Berendrecht. (BSB)