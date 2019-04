Verdachten van werfdiefstal gevat Sander Bral

03 april 2019

In Berendrecht zijn woensdagochtend vroeg twee verdachten aangetroffen die in aanmerking komen voor een diefstal op een werf. Ze verplaatsten zich na de inbraak met een busje en werden opgemerkt door een getuige. Hij kon de politie tot bij het voertuig praten. In de Zoutestraat in Berendrecht kon het voertuig gestopt worden. In de wagen werden onder meer vloerplaten gevonden. Die zouden afkomstig zijn van de werf aan de Sint-Jan-Baptistestraat. De verdachten werden overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.