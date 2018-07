Twee vertellers tijdens Boekendorp 04 juli 2018

Naar aanleiding van Lillo Boekendorp, op zondag 8 juli, komen er twee vertellers naar het Poldermuseum. Linda Cleiren en Willy Struys blikken in hun gekende stijl terug op het dagelijkse leven in de polderdorpen tijdens WOI. De voordrachten vinden plaats om 14 en 16 uur. Bezoekers kunnen er ook terecht voor een kennismaking met de tentoonstelling 'Marten Melsen en de Groote Oorlog'.





CyDrale

In het café van het Poldermuseum schenkt men bieren van brouwerij CyDrale. Tussen de tientallen boekenstandjes, her en der in het dorp, heeft ook de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder een plaatsje. Hier kan men hun boeken en uitgaven van Polderheem aanschaffen. (FSE)