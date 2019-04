Tulpen staan al volop in bloei Alfons Schryvers

11 april 2019

Op paasmaandag 22 april wachten, aan de Antwerpsebaan in Berendrecht, 170.000 tulpen op bezoekers van de tulpenpluk die een bosje van tien tulpen mee naar huis mogen nemen. Een groot deel van de tulpen staan al in bloei. Het district wacht met spanning op de weersvoorspelling en heeft een alternatief plan achter de hand. Bezoekers aan de tulpenpluk mogen pas op paasmaandag op de velden die nu al gekleurd zijn door bloeiende tulpen. “Een dergelijk evenement plannen moet maanden vooraf gebeuren en we zijn telkens overgeleverd aan de wetten van moeder natuur. De volgende dagen wordt geen uitgesproken warm weer voorspeld en tulpen die nu al in bloei staan kunnen het zeker nog twee weken volhouden. De andere tulpen hebben dan langzaam tijd om in bloei te komen. We gaan er van uit dat er nog voldoende tulpen kunnen geplukt worden. In het slechtste geval starten we ons noodplan en delen zelf bosjes tulpen uit” zegt districtsschepen Rudi Sempels (N-VA). Het volledige programma van de tulpenpluk op de website van het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo.