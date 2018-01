Tuinen en vijvers gezocht 31 januari 2018

Het openstellen van tuinen en vijvers is in het district Berendrecht, Zandvliet en Lillo een begrip. Op 9 en 10 juni 2018 vindt er voor de negende maal het 'Open tuin en vijverweekend' plaats. Om een zo groot mogelijke spreiding van de vele bezoekers te kunnen creëren, is de organisatie nog op zoek naar een aantal liefhebbers die hun tuin en vijver voor het publiek willen openstellen. Ben je in het bezit van een mooie tuin, al dan niet met vijver, in welke vorm dan ook en ben je bereid deze open te stellen, kan je contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep, Philippe Van Iersel, 03/568.80.77 of 0479/21.14.08, philippe.van.iersel@telenet.be. (FSE)