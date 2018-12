Toetreding CD&V struikelblok bij coalitiegesprekken Alfons Schryvers

17 december 2018

Meer dan twee maand na de gemeenteraadsverkiezingen lijkt het erop dat de coalitiegesprekken in het District Berendrecht-Zandvliet-Lillo muurvast zitten. Alles draait rond het al dan niet opnemen van de CD&V in de coalitie. Voor PRO2040 liggen de kaarten nochtans niet moeilijk. “Samen met N-VA kunnen we een ruime meerderheid vormen. Ik begrijp dan ook niet waarom er twee maand na de verkiezingen en nog maar één inhoudelijk gesprek is geweest” zegt Zander Vliegen (PRO2040).

PRO2040 is niet van plan om zich politiek te laten verzwakken zegt Zander Vliegen. “Wij stonden al vanaf 15 oktober constructief klaar om onze polderplannen, samen met het N-VA programma, te verwerken in een bestuursakkoord. Een Districtsbestuur met twee partijen dat een ruime 2/3de meerderheid heeft, zou immers sterk en efficiënt kunnen besturen. Een derde partij is niet nodig, en maakt besturen moeilijker. Dat is een van de redenen waarom PRO2040 het niet nodig acht om CD&V (1 verkozene) toch mee op te nemen in het districtsbestuur”. Nathalie Aertssen en Karel Hendrickx zijn duidelijk. “Dit standpunt volgt de politieke logica en wetmatigheden, en is helemaal geen waardeoordeel over het politiek engagement en het programma van CD&V. Ons standpunt werd reeds op 12 november aan N-VA overgemaakt en ook nadien hebben we meermaals, zowel mondeling als schriftelijk, ons standpunt moeten herhalen aan N-VA. Telkens, na terugkoppeling met hun bestuur, bleven ze de vraag herhalen. We betreuren ook dat er door N-VA gekeken wordt naar de precieze verdeling van de postjes, alvorens er dieper inhoudelijk gewerkt kan worden richting een degelijk bestuursakkoord. Dit leiden we af uit het voorstel dat N-VA Polder plots onverwacht, en tegen ons standpunt in, op tafel gooide. Dat ging louter over de verdeling van het aantal schepenambten in een coalitie met N-VA, PRO2040 en alsnog CD&V, en lag helemaal niet in lijn met de verkiezingsuitslag.” Bij N-VA wordt de coalitievorming verder besproken binnen het partijbestuur.