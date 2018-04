Theaterzaal Kruitmagazijn viert tiende verjaardag 13 april 2018

02u37 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Het gezellige theaterzaaltje Kruitmagazijn aan het Kazerneplein viert dit jaar zijn tiende verjaardag.

Het magazijn werd opgetrokken in de tijd van Napoleon en geraakte in verval toen het Belgische leger het overnam in 1839. Na een grondige renovatie kocht theatergezelschap De Laetste Stuyver uit Lillo in 2008 het oude Kruitmagazijn.





"In 1995 startten we ons theatergezelschap De Laetste Stuyver en speelden we in verschillende locaties in en rondom Lillo", herbeleeft Kris Dockx. "Daar viel, zoals mijn ouders me meermaals probeerden duidelijk te maken, geen geld mee te verdienen. Na enkele jaren les te geven heb ik lang op zee gezeten als officier lange omvaart. Daar speelden we in de vrije tijd met marionetpoppen en het spelen en acteren is altijd bij me gebleven."





Zonder cent subsidie

Zoveel jaren later hebben Kris en zijn vrouw Elisabeth Debra hun eigen theaterzaal die nu al tien jaar bestaat. "Zonder ooit één eurocent subsidie gekregen te hebben", benadrukt Kris.





Altijd volzet

"Subsidies zijn een plaag, je verspilt er meer tijd, energie en geld aan dan dat je er terug kan uithalen. Wij gaan uit van onze eigen kracht. Wat ook lukt, want we krijgen onze twee zaaltjes voor zestig en vijftig personen altijd vol", besluit Kris.





Het Kruitmagazijn viert zijn jubileum met een nieuwe voorstelling op 21 en 22 april en op 20 mei is het opendeurdag in het teken van de Fortengordel.





(BSB)