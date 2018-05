Talent van de Polder stelt kunstwerken tentoon 04 mei 2018

Verschillende kunstenaars uit de polder toonden hun kunnen in het oud-gemeentehuis, aan de Dorpsstraat, in Berendrecht. Onder de noemer 'Talent van de Polder' stelden volgende kunstenaars hun werken voor aan het grote publiek; Frank Vaneynde, Renata van Lievenoogen, Marlies De Schutter, An Vanweesenbeeck, Ingrid Piens, Jean Eestermans, Femke Cabooter, Koen Rutten, Mascale De Langhe, Ingrid Paenen, Lutgarde Ogiers, Hubert Delie, Maja Peric, Willy Boden, Elvira Vercaigne, François Vannietvelt, Marleen Cloots, Tamara Mertens, Fransien Baetens en Lies de Bois. Via een stemformulier kunnen bezoekers een keuze maken in de volgens hen meest aansprekende, en uiteenlopende, kunstwerken. Bedoeling van het initiatief is in de toekomst meer mogelijkheden te bieden aan lokale kunstenaars om hun werken te laten bewonderen door het grote publiek.





(FSE)