Studeren in VC De Schelde en Bib Viswater

Vanaf dinsdag 9 januari kunnen studenten in het district Berendrecht Zandvliet Lillo terecht op rustige plekken om in groep te studeren. Tijdens de districtsraad vroeg Marc Maes (N-VA) om, net als op andere plekken in de stad, ook in het district ruimte te voorzien. Aan deze vraag is nu voldaan. "In vrijetijdscentrum De Schelde kan je studeren in de foyer. Maar omdat daar ook andere bezoekers kunnen zitten die de krant lezen, is er een apart lokaal waar de studenten in alle rust kunnen blokken. Tijdens de openingsuren kunnen studenten ook terecht in de Bib Viswater" zegt Marc Maes. Op beide locaties is er gratis wifi en kunnen studenten een gratis tasje koffie of thee krijgen. (FSE)