Strek de beentjes op Zandvliet Trail 17 juli 2018

Na het succes van vorig jaar is er op zondag 22 juli opnieuw Zandvliet Trail. Tijdens de loop worden een aantal gewone en ongewone plaatsen aangedaan. In alle cafés van Zandvliet wordt letterlijk de deur platgelopen, net zoals enkele privétuinen, een school, de parking van een restaurant. De tocht duurt 2 uur. Nieuw is dat dit jaar ook wandelaars welkom zijn. Het startschot wordt gegeven om 15 uur aan café De Dry Claveren aan de Spaanse Molenstraat 29. De aankomst is ter hoogte van het Vredehof aan de De Keyserhoeve 14 in Zandvliet. Inschrijven via





www.zandvliettrail.be. (FSE)