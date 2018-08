Straatrommelmarkt brengt bewoners samen 06 augustus 2018

In de Zandvlietse Dorpsstraat had de jaarlijkse straatrommelmarkt plaats. Bijna alle inwoners namen deel waardoor het aantal standhouders steeg tot om en bij de 350. Organisator Philippe van Iersel was al vroeg op pad om de eerste bezoekers te begeleiden. Het is geweten dat van zodra de rommelmarkt opent er al verschillende opkopers op de been zijn om te proberen hier en daar hun slag te slaan. Volgens de organisator zijn er ongeveer 3.000 bezoekers geteld. Voor het eerst was er ook catering voorzien. Gino zorgde voor hamburgers en Halewijn De Lie, de Berendrechtse invoerder van Kaapse wijn, voor de nodige drank. Voor de derde keer kwam de kringwinkel van Ossendrecht na afloop van de rommelmarkt de niet verkochte, en nog bruikbare, ophalen. (FSE)