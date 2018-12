Stenen hotel Scaldis komen los Alfons Schryvers

29 december 2018

De brandweer moest zaterdagmiddag afsluitingen aanbrengen rond het vroegere hotel Scaldis op de hoek van de Stroomstraat en de Tolhuisstraat in Lillo. Volgens de dienst Wegenis van de stad Antwerpen was het gebouw aan het verzakken. Dat werd vastgesteld door scheuren in het gebouw en stenen die loskwamen. Om veiligheidsmaatregelen werd het voetpad rond het gebouw afgesloten met linten. Het hotel vroegere hotel-restaurant werd enkele jaren geleden omgebouwd tot een logementshuis. Alle bewoners, voornamelijk mensen die in de omliggende havenbedrijven werken, kunnen voorlopig nog blijven. De volgende dagen gaan de stedelijke diensten de stabiliteit van het gebouw grondig controleren en beslissen of er bijkomende maatregelen moeten genomen worden.

