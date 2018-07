Start werken nieuw jeugdhuis 31 juli 2018

In augustus gaat, in het Armenstraatje, de schop in de grond voor de bouw van een nieuw jeugdhuis in Zandvliet. Dat komt op de plaats waar vroeger het seniorenlokaal stond. Het ontwerp van het jeugdhuis is een duurzaam en multi-inzetbaar pand met een akoestische sas dat het lawaai voor de buurt moet beperken. Het jeugdhuis heeft een polyvalente zaal van 100 vierkante meter bestemd voor activiteiten zoals optredens en fuiven. Tijdens de bouwwerken blijven de omliggende planten en bomen zoveel mogelijk behouden. Er is een biodivers groendak voor een akoestische en thermische buffer. Daarnaast komen er zonnepanelen en wordt het regenwater gerecupereerd voor de sanitaire voorzieningen. (FSE)