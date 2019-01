Staf De Lie prijkt op Wall of Fame in luchthavengebouw Alfons Schryvers

12 januari 2019

11u00 0

Op de luchthaven Antwerpen is een Wall of Fame opgericht. De namen van vijf personen staan er gegrift er in een koperen gedenkplaat op een centrale plaats bij de ingang van de Luchthaven. De gehuldigden zijn Danny Cabooter, Christian Heinzmann (overleden in 2018), Freddy Michiels, Freddy Van Gaever (overleden in 2017) en Berendrechtenaar Staf De Lie.

Volgens het luchthavenbestuur heeft elk van hen de laatste decennia het verschil gemaakt voor de Luchthaven van Antwerpen. “De positieve impact van hun inspanning blijft tot op vandaag nazinderen. Laten we hen de luchthavenpioniers noemen over twee eeuwen heen”. Danny Cabooter, een Antwerpenaar met West-Vlaamse roots, is medestichter van het Stampe & Vertongen museum op de Antwerpse Luchthaven, en bezieler/organisator van de jaarlijkse Stampe Fly In-Happening. Christian Heinzmann was CEO bij meerdere luchtvaartmaatschappijen maar op de luchthaven Antwerpen blijft hij bekend als afgevaardigd-bestuurder van de VLM. Onder zijn impuls werden meerdere routes geopend. Freddy Michiels is een bekend Antwerps journalist en auteur en schreef onder meer het boek “Antwerp Airport Revival” wat het resultaat is van zijn bijzonder hechte band met de luchthaven. Freddy Van Gaver lag aan de basis van Delta Air Transport (DAT) en European Air Transport maar was, wat de luchthaven betreft, bovenal stichter van de VLM. Hij stond jaren aan het roer van de maatschappij en was ook Vlaamse Volksvertegenwoordiger en Federaal Senator.

Staf De Lie

Staf De Lie, uit Berendrecht, werd omschreven al een journalist in hart en nieren. “Zo liet hij dan ook een stevig spoor na bij verschillen de kranten en magazine. Naast zijn journalistieke carrière bleek hij ook een gewaardeerd politicus te zijn voor de provincie Antwerpen. Zijn uitgesproken interesse voor de Luchthaven van Antwerpen is mede te verklaren door zijn inzet en actieve participatie in tal van toeristische verenigingen. De voorbije decennia was Staf De Lie een regelmatige bezoeker en promotor van de luchthaven en met de regelmaat van de klok produceerde hij artikels in de krant, andere publicaties en periodieken, betreffende het reilen en zeilen van de Luchthaven van Antwerpen. Bij iedere opening van een nieuwe route was Staf aanwezig om de opstart te documenteren en de nieuwe bestemming aan te prijzen. Ten slotte werd Staf De Lie meermaals gehuldigd en ontving hij meerdere onderscheidingen voor zijn journalistieke prestaties, inzet voor de Vlaamse Zaak en aandacht voor de geschiedenis van de Vlaamse folklore”.