Sportarena in wijk Viswater 30 maart 2018

02u31 0

Vanaf woensdag 4 april wordt het plein Viswater in de Tongerlostraat te Berendrecht voor een maand lang een grote sportarena. Iedereen kan er komen handballen, basketten, voetballen en nog veel meer. Er staan doelen voor allerlei balsporten. Een boord rond het plein moet vermijden dat de bal wegrolt. Iedereen mag gratis gebruik maken van de arena. Wie graag de handen uit de mouwen steekt, kan op 3 april mee helpen met de opbouw van de sportarena. Alle hulp is welkom vanaf 9 uur. Zo geeft u mee de aftrap voor een leuke en sportieve maand. De sportarena is tot en met zondag 6 mei doorlopend open en gratis te bezoeken. (FSE)