Speelterreinen pas eind april open Alfons Schryvers

19 april 2019

14u18 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Achter het voetbalveld van Zandvliet ligt een nieuw speelterrein dat nog afgeschermd is achter een hoog hek. Ook aan de Antwerpsebaan kan de jeugd nog niet ravotten. Aanvankelijk was het de bedoeling beide speelterrein te openen voor de paasvakantie maar de werken liepen vertraging op. De opening is pas eind deze maand.

Op het ene speelterrein moeten nog verbeterde valmatten worden gelegd onder een van de hoge klimtorens. Op het andere speelterrein moet het jonge gras nog kans krijgen om een stevige grasmat te worden. De speeltuin in de Antwerpsebaan kostte in totaal 80.000 euro. De speeltuigen zijn vooral voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

In ’t Armenstraatje wordt gemikt op jongeren van boven de 12 jaar. Dit speelterrein was goed voor een investering van 150.000 euro.

In de loop van dit jaar wordt de speeltuin in Piep in ’t Riet nog vernieuwd. Bovendien heeft het districtsbestuur nog plannen om deze legislatuur nog een waterspeeltuin aan te leggen. Dat zal gebeuren in samenwerking met de stad Antwerpen die een waterplan rond speeltuinen heeft uitgewerkt. Waar de waterspeeltuin zal komen, is nog niet beslist.