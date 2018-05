Snelweg dicht door gekantelde truck 29 mei 2018

Een vrachtwagen met oplegger is gistermiddag gekanteld op Ring 2 rond Antwerpen. Om een nog onbekende reden ging het gevaarte tegen de vlakte ter hoogte van Lillo richting het Waasland. De trucker raakte niet ernstig gewond maar de vrachtwagen moest wel getakeld worden. Daarvoor hadden de takeldiensten alle rijvakken nodig waardoor de snelweg richting Beveren een lange tijd volledig versperd bleef. Twee uur later was de weg weer vrij. Tot dan moest alle verkeer de snelweg verlaten richting Scheldelaan. (BSB)