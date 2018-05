Slongs Dievanongs en Halve Neuro op POTGROND-festival 12 mei 2018

Berendrecht heeft nu ook zijn eigen festival, met de toepasselijke naam POTGROND-festival. En dat kan onmiddellijk op enkele grote namen rekenen, Slongs Dievanongs en Halve Neuro maken er alvast hun opwachting maar ook Nonkel Guy en Fatty K. treden op. Daarnaast is er ook heel het weekend jazzy muziek, familieyoga, kinderanimatie en een kinderconcert. De festiviteiten starten zaterdag om 12 uur en zondag wordt er om 9 uur al gebruncht op de festivalweide Booswegske in Berendrecht. De inkom is gratis. (NBA)