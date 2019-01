Sjacherdorp laat senioren dansen Alfons Schryvers

18 januari 2019

In 2017 leek het erop dat de jaarlijkse, en bekende, Sjachermarkt van Lillo ten dode was opgeschreven. Kunstpunt-Vlaanderen v.z.w., met haar thuisbasis in Het Landshuis te Lillo, nam de taak op zich om de beroemde rommelmarkt te laten voortbestaan en nieuw leven in te blazen. Tegelijk werd een engagement aangegaan om met de opbrengst van de markt een sociaal doel te steunen binnen het District Berendrecht Zandvliet en Lillo. In samenwerking met het Zorgbedrijf Antwerpen, Radio Minerva en Dienstencentrum Molengeest werd besloten op woensdag 23 januari de nieuwjaarsreceptie muzikaal in te vullen. De kosten worden gedragen door Kunstpunt-Vlaanderen v.z.w. met de opbrengst van Lillo-Sjacherdorp ’18. Voor de uitwerking zet Radio Minerva haar huis-DJ Danny Van Tichelen in, die als geen ander de gasten zal onderhouden met een bijzonder muzikaal nostalgisch programma. Het dansprogramma is vrij toegankelijk en begint om 14 uur en eindigt om 17 uur. Info Dienstencentrum Molengeest, Frederik Hendrikstraat 53 te 2040 Berendrecht. Telefonisch 03-292.97.20