Senioren maken kennis met boogschieten 21 augustus 2018

02u28 0

In het Berendrechtse dienstencentrum Molengeest konden senioren kennismaken met boogschieten. Voor aanvang werd tekst en uitleg gegeven door leden van de schuttersvereniging Linka uit Mariaburg. Daarna werden gratis bogen ter beschikking gesteld en mochten gegadigden naar hartenlust hun eerste pijlen afvuren. Door het warme weer was de belangstelling van de senioren aan de magere kant, wat de inrichters deed besluiten om het initiatief later nog eens over te doen. Buiten de volwassenen met onder meer Dre Verhaegen, Sonja Pellis en Carl van Roy was er ook een achtjarige die enthousiast meedeed. Hun opdracht was een pluim weg te schieten die op een groot bord van de liggende wip was vastgemaakt. De mensen van de schuttersvereniging, onder leiding van Frans van de Sande en met als helper Frans Bachot, trekken geregeld rond om hier en daar dergelijke demo's te geven. Volgens hen staat op boogschieten immers geen leeftijd en kan iedereen er zonder problemen mee starten.





(FSE)