Scholieren De Brenne bouwen nestkastjes 04 mei 2018

Geholpen door Ludo Brands en Guido Zacharski, van de vogelkundige kring De Reigersvrienden, bouwden leerlingen van de lagere school De Brenne in Berendrecht hun eerste nestkastjes. Bedoeling was om de kinderen meer in contact te brengen met de natuur. Door vogelkastjes te bouwen zorgen ze voor meer nestgelegenheid kunnen ze de vogels van nabij observeren. De lesgevers hadden er voor gezorgd dat de leerlingen een kant-en-klaar bouwpakket kregen, geschonken door de Reigersvrienden. Met veel enthousiasme begonnen 16 leerlingen van het vierde leerjaar te timmeren. Veel leerlingen wisten al waar ze nadien hun nestkastje zouden hangen. Alle leerlingen kregen nog een brochure "Nestkastjes en hun doelmatig gebruik" mee. Belangrijkste tip is dat nestkastjes altijd met het vlieggat naar het oosten gericht moeten zijn en zo hoog mogelijk moeten hangen zodat katten er niet bij kunnen. De gebouwde nestkastjes zijn bedoeld voor koolmezen, pimpelmezen en mussen.





(FSE)