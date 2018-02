Schipper (35) verdrinkt in haven 01 februari 2018

In het havengebied van Antwerpen is in de nacht van dinsdag op woensdag een schipper om het leven gekomen. De man kwam tussen wal en schip terecht ter hoogte van Kanaaldok B2 in Berendrecht. "De melding kwam bij ons binnen rond twee uur 's nachts", zegt een woordvoerder bij de federale scheepvaartpolitie. "We hebben hem twee uur later levenloos aangetroffen. Het gaat om een 35-jarige man met de Belgische nationaliteit." Het lichaam werd gevonden door de brandweer van Antwerpen. "Zoekacties tussen schip en wal zijn altijd lastig en gevaarlijk", zegt een woordvoerder bij de brandweer. "Een uur na de start van de zoekactie is de schipper gevonden. Helaas was hij overleden." Wellicht gaat het om een ongeval. Het parket van Antwerpen onderzoekt de omstandigheden van het incident. (BSB)