Schaal Sels blijft in Merksem MÉT EXTRA KOERS: RIT VAN 220 KM DOOR HAVEN EN POLDERS

22 augustus 2018

02u40 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Schaal Sels splitst op in twee wielerwedstrijden. Met de 'Schaal Sels Merksem' op 26 augustus keert de koers terug naar zijn wortels met plaatselijke ronden in het district. Een week later volgt het nieuwe 'Antwerp Port Epic' met start en aankomst aan het Havenhuis. Die moet uitgroeien tot een wereldbekerwedstrijd.

De wielerwedstrijd Schaal Sels werd in 1921 opgericht als eerbetoon aan Jacques-Charles Sels, een bekende Merksemse wielerjournalist die in 1920 verongelukte tijdens de verkenning voor de wielerwedstrijd Milaan-Antwerpen naar aanleiding van de Olympische Zomerspelen in Antwerpen. Onder meer door het nieuwe en spectaculaire parcours van de drie laatste edities, met onverharde stroken en kasseiwegen, groeide de Schaal Sels uit tot een bekende internationale wielerwedstrijd. "Die groei willen we voortzetten om op termijn zelfs een wereldbekerwedstrijd te kunnen worden. Tegelijkertijd willen we ook het plaatselijke Merksemse karakter behouden, maar die twee aspecten gaan moeilijk samen", zegt organisator en Berendrechtenaar Ben Simons. "Daarom hebben we de vroegere Schaal Sels gesplitst in Schaal Sels Merksem en de Antwerp Port Epic. Deze laatste koers zal gereden worden op zondag 2 september en wordt een 220 kilometer lange wedstrijd doorheen het Antwerpse havengebied, zowel op linker- als rechteroever, aangevuld met de bekende onverharde stroken in Stabroek, Hoevenen, Ekeren en Zandvliet en Berendrecht. Op die manier staan een verdere internationale groei en het lokale karakter in Merksem elkaar niet meer in de weg. Meteen gaat de Schaal Sels Merksem terug naar zijn wortels, met lokale ronden in en rond Merksem-Deurne en aankomst op de Bredabaan."





Stroboerenmarkt

De 'Schaal Sels Merksem' op zondag 26 augustus blijft haar UCI 1.1 statuut behouden waardoor enkel profs startrecht hebben. "Daar hebben we niets aan veranderd", zegt organisator Ben Simons. "De winnaar zal over de meet rijden op de Bredabaan. De wedstrijd vindt plaats op een lokale omloop van ruim dertien kilometer met start en aankomst op de Bredabaan ter hoogte van het Bouckenborghpark. Om 12.30 uur starten de renners en krijgen ze veertien ronden voorgeschoteld."





Onder de noemer 'Stroboerenmarkt', verwijzend naar de bijnaam van de Merksemenaren, is er zondag ook een feestmarkt op de Bredabaan die dan omgetoverd wordt tot de langste winkelstraat van Vlaanderen. Lokale handelaars komen met een stand naar buiten, net zoals plaatselijke verenigingen en niet-concurrentiële externe marktkramers. Er is ook randanimatie voorzien.