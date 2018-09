Rustpunt Begrafenissen komt weer thuis 05 september 2018

02u38 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Vanaf deze maand kan Rustpunt begrafenissen klanten ontvangen in het centrum van Zandvliet. In de Spaanse Molenstraat 23 vond zaakvoerder Gert Verhaert een pand waar hij mensen, die met verlies geconfronteerd worden, verder helpt.

Eén van de belangrijkste begrafenisondernemingen in Berendrecht is recent overgenomen door een nationale keten. Dat was voor Gert Verhaert, zaakvoerder van Rustpunt Begrafenissen, het signaal om in de polderdorpen een filiaal te openen. Zandvliet en Berendrecht zijn voor Gert geen onbekend terrein. Hij woonde er jaren in de Ruytermansweg.





Vaste stek

"20 jaar lang was ik er lid van de plaatselijke scouts en ik leerde er heel wat families kennen", aldus Gert. Om diensten lokaal aan te bieden, was een vaste stek een must.





"Leen Huybrechts had aan de Spaanse Molenstraat eerst haar zaak en nu gebruikt ze nog een deel van het gebouw als magazijn. Met haar sloot ik een overeenkomst en ook met Chris Snepvangers, zaakvoerder van de Martinushoeve."





In alle rust

"In die zalen kunnen we diensten aanbieden tot 180 personen. In ons rouwcentrum in Hoevenen kunnen we plechtigheden tot 250 personen verzorgen. In het nieuwe filiaal kan men in alle rust samenzitten met de familie en de rouw bespreken. Het opbaren en het groeten, gebeurt in ons rouwcentrum te Hoevenen", zegt Gert. (FSE)