Rudi Sempels is nieuwe voorzitter N-VA Alfons Schryvers

21 februari 2019

De leden van N-VA Polder (Berendrecht Zandvliet en Lillo) hebben een nieuw afdelingsbestuur. De verkiezingen werden geleid door Fons Duchateau, afgevaardigd door het arrondissementeel partijbestuur. Voor de functie van afdelingsvoorzitter waren er vier kandidaten. Nadat bij een eerste stemronde geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid haalde was het Rudi Sempels die bij de tweede stemronde verkozen werd. Rudi Sempels zal de taak van districtsschepen combineren met het voorzitterschap. Als ondervoorzitter kozen de aanwezigen voor Anne Kopp, een nieuwkomer in het N-VA Polderbestuur. Zeven uittredende bestuursleden werden herverkozen, alsook Knud Geeraerts. Samen met de mandatarissen in de gemeente- en districtsraad vormen ze de volgende drie jaar het afdelingsbestuur van N-VA Polder.