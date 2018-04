Ronselaar drugskoeriers riskeert 12 jaar 28 april 2018

02u46 0

Het Antwerpse parket denkt dat Antoine A. uit Berendrecht een groot netwerk van drugskoeriers heeft geleid. Hij riskeert 12 jaar cel en 80.000 euro boete.





Antoine A. werd in Brussel veroordeeld tot 7 jaar cel voor drugssmokkel. Na zijn vrijlating in 2014 was hij gewoon opnieuw begonnen. Volgens de procureur ronselde hij zijn koeriers in het drugs- en gokmilieu en stuurde hij hen naar Argentinië. Daar kregen ze bolletjes cocaïne van zijn contactpersonen. Op 25 april 2015 werd een koerier aangehouden toen hij vanuit Argentinië terug naar België wilde vliegen. Hij had 68 bolletjes in zijn maag met in totaal 480 gram cocaïne.





Antoine A. had volgens de procureur ook xtc en MDMA uitgevoerd. Zo werd op 19 april 2016 een koerier in Uruguay betrapt met 21.436 xtc-pillen in zijn bagage. Op 13 september 2016 werd een vrouw op de luchthaven van Zaventem tegengehouden met twee kilo MDMA in haar koffer. Ze was op weg naar Buenos Aires. (BJS)