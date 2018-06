Rode lintjes om jonge truckchauffeur te herdenken 12 juni 2018

02u52 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Op verschillende plekken in de Antwerpse haven konden vrachtwagenchauffeurs rode linten vinden om aan hun spiegels te hangen. Daarmee herdachten ze Ruben Wouters (26). Hij kwam vorige week om het leven nadat hij werd aangereden op de parking in Berendrecht.

Vrachtwagenchauffeurs reden gisteren in de Antwerpse rond met rode lintjes aan de spiegels ter nagedachtenis aan Ruben Wouters (26). De jongeman overleed op woensdagavond 6 juni toen hij werd aangereden op een truckersparking in Berendrecht. De dader pleegde vluchtmisdrijf. "Het is een solidariteitsactie voor Ruben maar tegelijk voor alle chauffeurs die omkwamen in het verkeer. De bedoeling is dat we dat vanaf nu jaarlijks zullen doen," vertelt Wim De Jonghe van vakbond BTB, die vroeger zelf chauffeur was. "De transportsector heeft nog steeds een negatieve connotatie. Daar willen we van af. De mensen moeten gaan beseffen dat een land volledig plat ligt als die mensen er niet zijn", aldus De Jonghe.





Heel wat truckers namen deel aan de actie, maar hoeveel exact valt moeilijk te zeggen. Er werden kilometers aan rode linten verknipt en uitgedeeld. Tegelijk denkt de vakbond na over een monument voor alle overleden chauffeurs. "Zoals de dokwerkers de Buildrager hebben, verdienen vrachtwagenchauffeurs ook zo'n beeld." (ADA)