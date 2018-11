Promotie voor wekelijkse markt Alfons Schryvers

28 november 2018

De wekelijkse markt voor het district Berendrecht Zandvliet en Lillo vindt telkens op vrijdagochtend plaats op de Botermarkt te Zandvliet. Districtsraadslid Marc Maes (N-VA) wil dat het district een actie onderneemt om de markt te promoten.

Volgens Marc Maes is een markt, voor de lokale gemeenschap, de uitgelezen ontmoetingsplaats waar mensen samenkomen niet alleen voor hun inkopen maar ook om andere inwoners te ontmoeten. “Op dit ogenblik loopt de door het district georganiseerde campagne “Naar de winkel – in uw buurt”. Maar ook de wekelijkse markt in Zandvliet verdient aandacht. Het moet mogelijk zijn om, net als in buurgemeente Stabroek, extra promotie te maken voor de markt. In Stabroek had recent bijvoorbeeld de “Dag van de Markt” plaats. Die werd vooraf met affiches aangekondigd en op de dag zelf was er een tentje van de gemeente en kreeg elke bezoeker een presentje: een paraplu of een jute boodschappentas met het gemeentelogo. Tegelijk werden marktkramers gemotiveerd om aanwezig te zijn. Misschien kan ook voor de markt in Zandvliet een originele actie gepland worden?”. Het district onderzoekt het voorstel.