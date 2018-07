Politiehond kan kerkinbreker vatten 30 juli 2018

02u30 0 Berendrecht-Zandvliet-Lillo Een politiehond heeft zaterdagnacht in Berendrecht een kerkinbreker kunnen vatten.

De politie werd zaterdagnacht om 3 uur opgetrommeld voor een inbraak in de Sint-Jan Baptistkerk van Berendrecht. Toen een patrouilleploeg ter plaatse kwam, waren drie mannen enkele dozen aan het verslepen. Toen ze de inspecteurs zagen, zetten ze het op een lopen. Eén verdachte liep de kerk binnen en werd door de politie gevolgd. De man probeerde zich in de kerk te verstoppen, maar sprong door een (gesloten) raam en vluchtte weg. Een hondenpatrouille van de politie kon hem dankzij enkele bloeddruppels vatten in de Schouwvegerstraat. De man van 24 was gewond aan de schouder en ontkende zijn betrokkenheid niet. Hij bleek bovendien geseind. De twee andere verdachten zijn voorlopig spoorloos. In de kerk werd op het eerste zicht geen buit gemaakt, alles wat de mannen hadden klaargezet om mee te nemen, werd ter plaatse achtergelaten. (VTT)