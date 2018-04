Poldermuseum heropent pas begin juni 10 april 2018

Berendrecht-Zandvliet-Lillo Voor het eerst in jaren blijft het Poldermuseum, aan de Tolhuisstraat in Lillo, gesloten tijdens de paasvakantie. Omdat sommige vloeren rot bleken duren de renovatiewerken langer dan gepland. De heropening is voor zondag 3 juni.

De gebouwen van het Poldermuseum zijn eigendom van de stad Antwerpen die ook instaat voor de renovatiewerken. Die begonnen na het toeristische seizoen van vorig jaar met de bedoeling tegen Pasen klaar te zijn zodat het museum opnieuw kon openen. "De buitenschrijnwerkerij was dringend toe aan herstelling maar bij renovatiewerken komen altijd onvoorziene problemen opduiken. Toen we bezig waren aan de gelijkvloerse verdieping, werden kamers leeggemaakt en oude kasten verschoven", zegt Frans Ysermans van het Poldermuseum. "Toen de vloeren bloot kwamen, stelden we vast dat sommige waren aangetast door opstijgend vocht. Bijgevolg waren er ook nieuwe vloeren nodig en konden we nooit klaar zijn tegen Pasen."





Themakamers

Van de renovatiewerken werd ook gebruikt gemaakt om de themakamers te herschikken. "De themakamer, op de eerste verdieping, hebben we verhuisd naar het gelijkvloers. Dat is een pluspunt voor minder mobiele bezoekers. Daardoor krijgen we boven meer ruimte om het folkloristische gedeelte uit te breiden."





Het Poldermuseum opent zondag 3 juni met werken van de Stabroekse kunstschilder Marten Melsen uit de periode tussen 1913 en 1919. (FSE)





