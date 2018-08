Polderklievers hielden clubkampioenschappen 21 augustus 2018

02u28 0

In Zandvliet hielden de Polderklievers hun tweede kampioenschappen. Er werd gekozen voor een groepskoers binnen de eigen leden. Zeven teams met ronkende namen zoals de Per total, De Zondagskinderen, De Blue Devils, Vlijtige Liesjes 2.0, De Peugeots, De Power Klievers en Ploeg E'po hielden een Le Man-start. Eens hun koersschoenen aangetrokken reden de kopmannen van elke ploeg hun eerste rondje en per doorkomst diende een volgende renner aan te sluiten. Dat gebeurde door een ploegbidon door te gegeven aan de volgende, waardoor het peloton groeide tot 42 renners. Het kantelmoment van de wedstrijd was een verplichte bandenwissel. Na deze bandenwissel moesten nog 4 plaatselijke rondjes gereden worden onder een loden zon. De eer om een gans jaar te mogen pochen op café met hun winst van dit jaar ging uiteindelijk naar team 'E'Po' bestaande uit Joris Mertens, Tom Jansen, Robin Mercy, Jan Schippers, Fré Bril, Niki Margetic en ploegleidster Astrid Hermans.





(FSE)